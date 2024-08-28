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08:37, 28 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе обратили внимание на раскрывшуюся после ударов России по Украине деталь

WSJ: удары России по Украине указали на слабые места систем ПВО республики

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Удары ВС России по территории Украины указали на слабые места систем противовоздушной обороны (ПВО) республики. На раскрывшуюся в ходе российской атаки деталь обратило внимание издание The Wall Street Journal (WSJ).

Киев назвал недавнюю российскую атаку крупнейшем за все время конфликта, удары усилили нагрузку на энергетическую систему страны. В связи с этим украинские власти призвали западные государства снять ограничения на отработку дальнобойным оружием по территории РФ.

Президент США Джо Байден осудил российскую атаку и заверил, что поддержка Украины в конфликте продолжится. Однако он не предложил дополнительных мер поддержки, кроме того, Запад продолжает ограничивать применение Вооруженными силами республики (ВСУ) иностранного оружия против России, опасаясь эскалации.

Атака ВС России продемонстрировала нехватку ресурсов у Украины, чтобы перехватывать ракеты, а также ослабление ее энергетической инфраструктуры, в связи с чем на территории страны наблюдаются постоянные отключения электроэнергии.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сравнил переговоры об ударах ВСУ западным оружием вглубь российской территории с игрой в пинг-понг. По его словам, западные политики избегают разговора на эту тему.

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      Александра Синицына
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