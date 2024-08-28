Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Закавказье

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и обсудил ситуацию в Закавказье, в частности подписание мирного соглашения Баку с Ереваном и вопросы делимитации границы. Об этом сообщила пресс-служба главы российского государства.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Лидеры выразили удовлетворение успешными итогами недавнего государственного визита президента России в Азербайджан», — говорится в публикации.

Российский лидер вновь выразил готовность оказывать содействие в осуществлении переговорного процесса на Южном Кавказе.

18 августа президент России прибыл в Азербайджан с государственным визитом. В результате серии переговоров Москва и Баку заключили ряд соглашений и договорились о дальнейшем углублении партнерских отношений.