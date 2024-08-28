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09:34, 28 августа 2024Путешествия

Работник отеля забрался в номер модели OnlyFans, понюхал ее трусы и попал на видео

Работник отеля в Испании забрался в номер модели OnlyFans и понюхал ее трусы

Работник отеля в Бенидроме, Испания, забрался в номер модели OnlyFans, понюхал ее трусы и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в мае 2024 года. Рара Армстронг из Глостера взяла своего 11-летнего сына в семейный отпуск в Европе. В первый день отдыха администратор их гостиницы пригласил ее выпить кофе, а после отказа попросил номер телефона. Туристка не захотела контактировать с мужчиной, однако тот не сдался и нашел ее аккаунт на OnlyFans.

Тогда женщина попросила сотрудника оставить ее в покое. Несмотря на это, поклонник пробрался в ее номер и оставил там бутылку вина в качестве извинений. Армстронг испугалась и установила камеру у входа в комнату, чтобы проследить, не проникнет ли он туда вновь. Так и случилось: в последний день отпуска мужчина снова зашел в номер по рабочей ключ-карте и стал обыскивать вещи британки. Затем он достал ее трусы из корзины с грязным бельем и понюхал их. Уходя, администратор положил белье в свой карман.

Поскольку Армстронг торопилась в аэропорт, она не успела заявить о случившемся в полицию. Из-за этого отель отказался выплатить компенсацию, однако сотрудника они уволили.

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      Марк Успенский
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