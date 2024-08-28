Работодатели изменили отношение к кандидатам без опыта

В России выросло число предприятий, которые согласны принять человека без опыта работы. Об этом заявил директор Ассоциации инновационных регионов (АИР) Александр Смекалин, его цитирует ТАСС.
По его словам, если год назад таких работодателей было 12,9 процента, то теперь 15,1 процента. Причина такой динамики — кадровый дефицит.
Кроме того, он заметил, что в России растет доля выпускников среднего профессионального образования. Если в 2020 году их было 44,3 процента, то в 2023 году — уже почти 50 процентов. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в будущем.
По словам операционного директора HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян, российские работодатели стали рачительнее относиться к сотрудникам. Число эмоциональных увольнений упало до минимума. Поэтому подход к управлению командами изменился. Работодатель стремится удерживать ценных работников. Непопулярна стала и практика показательных увольнений и запугивания. Такой способ повышения мотивации становится историей.