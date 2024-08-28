Решение бывшей жены Бондарчука судиться объяснили

KP.RU: Светлана Бондарчук решила отсудить у Федора Бондарчука половину бизнеса

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук подала иск против бывшего мужа, режиссера Федора Бондарчука, с которым она состояла в браке с 1991 по 2016 год. Об этом пишет KP.RU.

Подруга Бондарчук объяснила решение телеведущей судиться. «Федор перестал содержать Светлану, поэтому она хочет отсудить у Бондарчука 50 процентов его бизнеса. Она считает, что муж должен ей половину доходов, полученных им от проектов, на которых он зарабатывал во время их брака», — сказала собеседница издания, добавив, что экс-супруга кинематографиста хочет разделить оставшееся имущество, «которое осталось за Федором».

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