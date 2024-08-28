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16:03, 28 августа 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 28 и 29 августа

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Представители ведомства заявили, что 28 и 29 августа местами в юго-западных, юго-восточных, северо-восточных, северо-западных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование город Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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В связи с этим спасатели рекомендовали гражданам соблюдать меры безопасности. «Ели вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня», — говорится в сообщении.

Ранее попал на видео переполненный людьми пляж Геленджика в последние дни лета. На кадрах видно, что на побережье расположились сотни людей. Многим приходится загорать стоя, поскольку большинство лежачих мест занято.

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      Фариза Бацазова
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