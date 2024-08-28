Россиянка передавала деньги для подготовки терактов и попалась ФСБ

В ДНР задержали жительницу, передававшую деньги для подготовки терактов

Сотрудники силовых структур задержали жительницу Мариуполя, которая подозревается в передаче денег для подготовки терактов на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).

По данным ведомства, женщина по заданию украинских спецслужб переводила денежные средства ряду лиц для подготовки терактов в РФ. При этом, как уточнили агентству в следственном управлении Следственного комитета России по региону, злоумышленница являлась участником террористического сообщества, созданного в интересах Вооруженных сил Украины. Сейчас она дает признательные показания.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. В ближайшее время ей будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.

