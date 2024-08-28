Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:21, 28 августа 2024Силовые структуры

Белгородскую экс-чиновницу обвинили в попытке теракта по заказу Уркаины

Экс-чиновницу Шинкарук и Холодкова обивинили в передаче ₽500 тыс. для теракта

Экс-сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее подельник Александр Холодков могли оказывать содействие кураторам с Украины в террористической деятельности на территории РФ. Они занимались перемещением взрывных веществ в тайники, а также передачей денег (около 500 тысяч рублей) для подготовки теракта, заявили ТАСС в правоохранительных органах.

«Виктория Шинкарук принимала участие в террористическом сообществе с целью осуществления теракта. В сентябре 2022 года обвиняемая сняла денежные средства на сумму свыше 100 тыс. рублей с целью совершения преступления, а после поместила их в тайник», — уточнили собеседники агентства. Отмечается, что Хлодков выступил сообщником, он занимался поставками взрывчатвых устройств в тайники и передал деньги — около 400 тыс. рублей.

Следствие полагает, что денежные средства понадобились для удовлетворения нужд неустановленных участников преступного собщества, целью которого было совершение теракта. «Они использовали мессенджеры "Сигнал" и Telegram для связи с кураторами с Украины», — добавили в правоохранительных органах.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Два соратника Чубайса арестованы по делу о растрате в «Роснано». Компании причинен ущерб более чем на 2 миллиарда рублей

      ВСУ атаковали нефтебазу в российском регионе

      В России начнут серийное производство багги

      Белгородскую экс-чиновницу обвинили в попытке теракта по заказу Уркаины

      41-летняя телеведущая показала фигуру в бикини за 95 тысяч рублей

      В России подорожает мороженое

      Россиян предупредили о признаках угрозы для здоровья во время диеты

      Порнозвезда назвала ошибкой операцию по увеличению груди

      На Западе нашли особенность в последних ракетных ударах России по Украине

      Блогеров захотели обязать создавать курсы в соответствии со стандартами образования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше