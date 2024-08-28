Белгородскую экс-чиновницу обвинили в попытке теракта по заказу Уркаины

Экс-чиновницу Шинкарук и Холодкова обивинили в передаче ₽500 тыс. для теракта

Экс-сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее подельник Александр Холодков могли оказывать содействие кураторам с Украины в террористической деятельности на территории РФ. Они занимались перемещением взрывных веществ в тайники, а также передачей денег (около 500 тысяч рублей) для подготовки теракта, заявили ТАСС в правоохранительных органах.

«Виктория Шинкарук принимала участие в террористическом сообществе с целью осуществления теракта. В сентябре 2022 года обвиняемая сняла денежные средства на сумму свыше 100 тыс. рублей с целью совершения преступления, а после поместила их в тайник», — уточнили собеседники агентства. Отмечается, что Хлодков выступил сообщником, он занимался поставками взрывчатвых устройств в тайники и передал деньги — около 400 тыс. рублей.

Следствие полагает, что денежные средства понадобились для удовлетворения нужд неустановленных участников преступного собщества, целью которого было совершение теракта. «Они использовали мессенджеры "Сигнал" и Telegram для связи с кураторами с Украины», — добавили в правоохранительных органах.