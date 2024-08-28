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11:03, 28 августа 2024Путешествия

Российским туристам раскрыли обстановку на Мальдивах

Посольство РФ: находящимся на Мальдивах россиянам ничего не угрожает

Фото: Unsplash

Находящимся на Мальдивах российским туристам ничего не угрожает, обращений от них не поступало. Обстановку на любимом курорте богачей ТАСС раскрыли в посольстве РФ в Шри-Ланке и Мальдивской Республике.

В диппредставительстве уточнили, что сейчас на островах не наблюдается каких-либо признаков государственного переворота «в его традиционном понимании». Таким образом российское посольство прокомментировало сообщение местного агентства ANI о том, что полиция начала расследование предполагаемой попытки государственного переворота после приостановки иностранных транзакций Банком Мальдив.

Ранее стало известно, что спрос россиян на свадебные туры на Мальдивы вырос в десятки раз. По словам экспертов, в последнее время туры в это островное государство вышли из разряда «элитной роскоши» и сравнялись по стоимости с путевками в другие страны.

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      Алина Черненко
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