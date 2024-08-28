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13:05, 28 августа 2024Бывший СССР

Российский десантник рассказал о спасении раненого товарища под Часовым Яром

Боец ВС России Добрый рассказал о спасении раненого товарища под Часовым Яром

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Добрый смог спасти своего раненого товарища под Часовым Яром благодаря курсам медицинской подготовки. Об этом Добрый рассказал ТАСС.

Добрый рассказал о службе в качестве инструктора по тактической медицине в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Солдат прошел курсы подготовки в 2023 году и после этого помогал сослуживцам освоить основы тактической медицины.

Боец отметил, что медицинская подготовка помогла ему спасти товарища с тяжелым ранением легкого под Часовым Яром. «Знание тактической медицины оказалось не менее важным, чем умение вести огонь», — сказал российский десантник.

Ранее стало известно о патрулировании побережья Одессы дронами ВДВ. БПЛА патрулируют береговую линию у побережья Одессы и Очакова, чтобы не допустить возможные провокации со стороны Вооруженных сил Украины.

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      Алевтина Запольская
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