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05:45, 28 августа 2024Россия

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Воронежской области

Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили беспилотник ВСУ в Воронежской области

Силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Россошанском районе Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотник ВСУ самолетного типа. Пострадавших нет, рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Россошанском районе был обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении.

По словам Гусева, падение фрагментов БПЛА вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было. Он отметил, что «возгорание удалось ликвидировать местными силами», обстановка стабилизировалась.

Накануне всем жителям эвакуированных населенных пунктов Острогожского района Воронежской области позволили вернуться в свои дома после завершения разминирования. Об этом также заявил губернатор региона.

Украинские беспилотники атаковали район в ночь на 24 августа, в связи с чем в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Два человека пострадали, свыше 600 жителей были эвакуированы.

В ночь с 21 на 22 августа в Воронежской области уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата. В результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал.

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      Марина Совина
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