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08:13, 22 августа 2024Россия

В Воронежской области раскрыли подробности ночной атаки украинских БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области за ночь уничтожили два украинских БПЛА

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Воронежской области за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Такие подробности об атаке раскрыл губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Он пояснил, что устройства были ликвидированы и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и силами противовоздушной обороны (ПВО).

В результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал, значительных разрушений на земле также удалось избежать, отметил воронежский губернатор.

До этого в Минобороны отчитались о том, что силы ПВО сбили 28 беспилотников над шестью регионами России. Удалось перехватить 13 дронов над Волгоградской областью, 7 — над Ростовской, 4 — над Белгородской, 2 — над Воронежской, по одному — над Курской и Брянской областями.

Других деталей о случившемся в оборонном ведомстве не привели.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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