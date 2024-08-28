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14:28, 28 августа 2024Россия

Стало известно о наведении беспилотников ВСУ на Кировскую область спутниками НАТО

Mash: ВСУ смогли незаметно пролететь 1,5 тыс. километров с помощью НАТО

Кадр: Telegram-канал Baza

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогли пролететь незаметно 1,5 тысячи километров до Курской области при помощи спутниковой поддержки НАТО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, украинские военные использовали данные спутников Североатлантического альянса и учитывали при построении маршрута рельеф местности, взятый со спутника. Аналогичным способом ВСУ некоторое время назад пытались атаковать Санкт-Петербург.

Утверждается, что удар наносился из Сумской области: беспилотники на базе А-22 «Летучая лисица» могли долго лететь над водой в руслах и оставаться при этом незамеченными силами противовоздушной обороны (ПВО). По другой версии, ВСУ могли помогать диверсанты.

Ранее сообщалось, что удары по комбинату «Вятка» в Кировской области нанесли минимум четыре дрона-камикадзе. На видео попал момент взрыва после атаки одного из беспилотников. По последним данным, возгорание произошло на двух резервуарах. О пострадавших ничего не сообщается.

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      Варвара Кошечкина
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