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11:33, 28 августа 2024Экономика

Страх перед искусственным интеллектом связали с уровнем доходов

«Яков и Партнеры»: чаще всего ИИ опасаются россияне с низкими доходами

Фото: Unsplash

Чаще всего искусственным интеллектом (ИИ) в России пользуются люди с высоким уровнем доходов — то есть те, кто зарабатывает больше 80 тысяч рублей в месяц. Это выяснили исследователи компании «Яков и Партнеры», а также холдинга «Ромир». Их выводы цитирует Forbes.

Оказалось, что в течение последнего года каждый второй россиянин с такими доходами пользовался искусственным интеллектом. Среди тех, чьи доходы не превышают 20 и 80 тысяч рублей, доля людей, использующих ИИ, ниже — 35 и 43 процента соответственно.

При этом среди россиян с высокими доходами 22 процента пользуются ИИ в рабочих целях. А исключительно в личных — 28 процентов. Люди, у которых уровень дохода низкий, прибегают к помощи ИИ в рабочих целях лишь в шести процентах случаев.

Что касается страхов по поводу использования ИИ, то их чаще проявляют люди с низкими доходами. Так, 83 процента из них признались, что опасаются уменьшения количества рабочих мест и нарушения конфиденциальности.

Ранее в России решили создать методологию оценки ИИ-продуктов. Необходимость в ней возникла из-за большого количества подделок, заявленных как ИИ. Иногда их создавали вообще без машинного обучения и нейросетей. Чтобы отсечь изготовителей такой продукции от государственной поддержки и льгот, понадобились критерии, по которым эксперты будут устанавливать, есть ли в продукте искусственный интеллект как таковой.

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      Кирилл Луцюк
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