Ушедший из России Hyundai снова зарегистрировал товарные знаки в России

Ушедший из РФ Hyundai подал не менее 17 заявок на регистрацию товарных знаков

Автопроизводитель из Южной Кореи Hyundai, который ушел из России в 2022 году, прекатив производство и продажу машин, подал как минимум 17 заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации из электронной базы Роспатента, заявки были направлены в августе, они учитывают автомобили, автокомпоненты и аксессуары как самого товарного знака Hyundai, так и суббренда Genesis.

Согласно действующим на территории РФ законам, в случае, если правообладатель не использует товарный знак на протяжении трех лет, его могут аннулировать.

«Несмотря на неопределенность, будет ли компания Hyundai фактически выводить указанные товары на рынок, подача заявок на товарные знаки представляет собой стратегию защиты наименований как от возможного копирования со стороны третьих лиц, так и от продаж машин неофициальными дилерами», — объяснила патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Маргарита Тарасова.

Ранее были озвучены сроки начала производства нового аналога Hyundai в России. На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, где сейчас сходят с конвейера аналоги Hyundai Solaris под названием Solaris HS, с сентября начнут выпускать вторую модель производителя под названием Solaris HC (Hyundai Creta).