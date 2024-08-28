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09:47, 28 августа 2024Экономика

В энергопотреблении Дальнего Востока увидели признаки стремительного роста экономики

РБК: в АКРА заявили о «стремительном экономическом росте» на Дальнем Востоке

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) в первом квартале 2024 года продемонстрировал самый интенсивный рост потребления электроэнергии среди предприятий и бюджетного сектора, что может говорить о «стремительном экономическом росте» региона, считают аналитики АКРА. С материалами проведенного ими исследования ознакомились журналисты РБК.

Согласно данным агентства, прирост показателя в ДФО в январе-апреле 2024 года составил около семи процентов в годовом выражении, в то время как в Сибири энергопотребление в те же сроки и в той же сфере показало околонулевую динамику.

Комментируя увиденные признаки роста, заведующий лабораторией среднесрочного прогнозирования воспроизводственных процессов ИНП РАН Михаил Гусев отметил, что Дальний Восток становится ключевым регионом в отношении экспорта энергоресурсов и сырьевой продукции, в ДФО растут инвестиции, промышленность выросла в первом полугодии на 3,7 процента в годовом выражении. Помимо этого, указал эксперт, в регионе расположены «значительные мощности ВПК, который наращивает выпуск двузначными темпами».

Опрошенные изданием специалисты призвали с осторожностью относиться к энергопотреблению как индикатору экономической активности. В частности, это связано с тем, что удельная электроемкость производств сильно разнится и потребление в одном из секторов необязательно говорит о росте экономики в целом. В то же время «применение энергосберегающих решений может обусловить снижение потребления на фоне роста выпуска», а рост майнинга криптовалют, наоборот, увеличить энергопотребление без наращивания выпуска продукции. В самом АКРА подчеркнули, что используемая методология позволяет выделить объем электроэнергии, направленный именно на производственные процессы.

По данным властей, которые привел на этой неделе президент РФ Владимир Путин, в первые шесть месяцев 2024 года ВВП страны прибавил 4,6 процента, а объем промышленного производства вырос на 4,4 процента.

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      Дмитрий Воронин
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