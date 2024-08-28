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21:11, 28 августа 2024Бывший СССР

В Эстонии потребовали от россиян военный билет при оформлении вида на жительство

ERR: Эстония требует от россиян военный билет при оформлении ВНЖ

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии потребовал от россиян, оформляющих вид на жительство, предъявить военный билет. Об этом сообщает портал гостелерадио ERR со ссылкой на гражданина России, обращавшегося за получением ВНЖ.

По его словам, сотрудники департамента потребовали от него предъявить военный билет или обратиться в российский военкомат в случае его отсутствия. Там пояснили, что исполняют требование законодательства, которое предписывает иностранцам подавать сведения о прохождении службы в армии или органах государственной безопасности своих стран.

В случае отсутствия военного билета иностранный гражданин может «подтвердить свое военное прошлое», предоставив некие другие документы, отметили в ведомстве. Там добавили, что за 2024 год граждане России подали 434 заявки на получение ВНЖ в Эстонии.

Ранее стало известно, что Рига лишит часть россиян вида на жительство к ноябрю 2025 года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на письма из миграционных органов, поступивших гражданам России, живущим в Латвии.

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      Марина Совина
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