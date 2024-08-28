В США пройдет первое слушание по иску Google к российским телеканалам

В суде США пройдет первое слушание по иску Google к RT, «Спасу» и «Царьграду»

Первое слушание по иску компании Google к российским телеканалам Russia Today (RT), «Спас» и «Царьград» состоится в окружном суде Калифорнии в среду, 28 августа. Об этом сообщают «Ведомости».

Уточняется, что Google хочет добиться решения, которое не позволило бы в будущем предъявлять претензии к компании за пределами США и Великобритании. Партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян пояснил, что судебный процесс, инициированный Google, направлен на блокировку активности российских компаний в зарубежных юрисдикциях, где сейчас происходит исполнение судебных решений.

По словам Зурабяна, действия американцев могут быть обусловлены тем, что материнская компания Google — Alphabet — в своей публичной отчетности долгое время не отражала информацию о судебных процессах, которые поставили под риск его активы за рубежом.

Адвокат Дмитрий Аграновский в свою очередь заявил, что руководство Google в текущей ситуации могло принять меры для сокрытия от акционеров таких фактов, как наложение на компанию штрафов, в том числе, в России, или возможного ареста активов, как в ЮАР.

Отмечается, что требования Google направлены против заявлений российских телеканалов о признании и приведении в исполнение соответствующих решений российских судов в иностранных юрисдикциях. Однако пока неизвестно, какое решение примет американский и британский суды. В понедельник, 26 августа, российские СМИ направили свою правовую позицию в окружной суд Калифорнии.