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10:36, 28 августа 2024Интернет и СМИ

В США пройдет первое слушание по иску Google к российским телеканалам

В суде США пройдет первое слушание по иску Google к RT, «Спасу» и «Царьграду»

Фото: Andrew Kelly / Globallookpress.com

Первое слушание по иску компании Google к российским телеканалам Russia Today (RT), «Спас» и «Царьград» состоится в окружном суде Калифорнии в среду, 28 августа. Об этом сообщают «Ведомости».

Уточняется, что Google хочет добиться решения, которое не позволило бы в будущем предъявлять претензии к компании за пределами США и Великобритании. Партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян пояснил, что судебный процесс, инициированный Google, направлен на блокировку активности российских компаний в зарубежных юрисдикциях, где сейчас происходит исполнение судебных решений.

По словам Зурабяна, действия американцев могут быть обусловлены тем, что материнская компания Google — Alphabet — в своей публичной отчетности долгое время не отражала информацию о судебных процессах, которые поставили под риск его активы за рубежом.

Адвокат Дмитрий Аграновский в свою очередь заявил, что руководство Google в текущей ситуации могло принять меры для сокрытия от акционеров таких фактов, как наложение на компанию штрафов, в том числе, в России, или возможного ареста активов, как в ЮАР.

Отмечается, что требования Google направлены против заявлений российских телеканалов о признании и приведении в исполнение соответствующих решений российских судов в иностранных юрисдикциях. Однако пока неизвестно, какое решение примет американский и британский суды. В понедельник, 26 августа, российские СМИ направили свою правовую позицию в окружной суд Калифорнии.

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      Варвара Кошечкина
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