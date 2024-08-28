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11:51, 28 августа 2024Среда обитания

Вино из Европы оказалось под угрозой из-за изменения климата

Один из сортов винограда из Европы оказался под угрозой исчезновения

Фото: Serge Haouzi / Globallookpress.com

Экстремальные погодные условия ставят под угрозу производство на винодельнях Южной Европы: один из сортов винограда находится под угрозой исчезновения. Об этом сообщает CNBC.

Речь идет о винограде сорта асиртико, который используется при производстве белого вина. Из-за сильной жары резко упало производство. Как рассказал винодел Яннис Параскевопулос с острова Санторини, в прошлом году объем производства на винодельне Paraskevopoulos’s Gaia Wines составил около трети от объема производства 2022 года. По оценкам, урожай этого года снизится до одной шестой от уровня 2022-го.

Эксперты опасаются, что к 2040 году асиртико и вовсе может исчезнуть.

По данным Международной организации винограда и вина (OIV), мировое производство вина в 2023 году сократилось на 10 процентов до 237,3 миллиона гектолитров, что является самым низким показателем за последние 60 лет.

OIV констатирует: производство в Греции сократилось более чем на треть в 2023 году, а в Италии и Испании — более чем на одну пятую, поскольку винодельни на юге Европы все чаще сталкиваются с неблагоприятными погодными явлениями, включая сильные дожди, засуху и ранние заморозки.

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      Платон Щукин
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