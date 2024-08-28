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15:46, 28 августа 2024Бывший СССР

Власти Таджикистана решили бороться с колдовством

МВД Таджикистана стало принимать меры к гадалкам, колдунам и их клиентам

Фото: petr sidorov / Unsplash

МВД Таджикистана стало принимать меры по отношению к гадалкам, колдунам и их клиентам. О борьбе властей страны с колдовством сообщила пресс-служба министерства.

Ведомство опубликовало предупреждение для тех, кто верит гадалкам, колдунам, в их магию и колдовство. Согласно заявлению МВД, правоохранители выяснили, что некоторые граждане пользуются подобными услугами. Как отмечается, они платят колдунам и гадалкам за «совершение преступных действий», а также доверяют их предсказаниям.

«Только за последний месяц в список МВД внесено более 150 таких лиц, в их отношении принимаются законные меры», — проинформировала пресс-служба. Министерство предупредило, что граждан, посещающих гадалок и колдунов, будут вызывать в отделы МВД. На них составят материалы, которые затем поместят в картотеку ведомства с их фото.

Ранее власти Таджикистана решили привлечь к принудительному труду на срок до шести месяцев лиц, которые занимаются мошенничеством под видом колдунов, гадалок, лекарей и изготовителей амулетов и талисманов.

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