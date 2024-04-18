В Таджикистане привлекут к принудительному труду колдунов и гадалок

Власти Таджикистана захотели привлечь к принудительному труду колдунов и гадалок

Власти Таджикистана захотели привлечь к принудительному труду на срок до шести месяцев лиц, которые занимаются мошенничеством под видом колдунов, гадалок, лекарей и изготовителей амулетов и талисманов, передает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, для этого придется внести поправки в уголовное и административное законодательство, на данный момент уже проводятся мероприятия для определения лиц, которые выдают себя за знахарей и магов. Их будут заносить в специально созданный реестр.

Подобные действия уже наказуемы административным законодательством страны в виде штрафа в размере 330 долларов за первый случай нарушения и 660 долларов за повторный.

В 2016 году верхняя палата парламента Таджикистана приняла поправки в Уголовный кодекс страны, согласно которым предусматривается лишение свободы за сексуальные домогательства с использованием колдовства и чародейства. Подобные преступления могут наказывается заключением на срок от 3 до 8 лет.