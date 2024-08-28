Житель Феодосии призывал в сети к уничтожению русских и попал под статью

В Крыму задержали жителя Феодосии, призывавшего в сети к убийству русских

Сотрудники ФСБ задержали 37-летнего жителя Феодосии, который призывал в сети к уничтожению русских людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, мужчина был активным участником украинских чатов в Telegram. В комментариях под публикациями он призывал уничтожать русских и поддерживал угнетение русских людей, проживающих в других странах, по национальному признаку.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета») УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего посла Украины в Республике Казахстан Петра Врублевского (внесен в перечень экстремистов и террористов), который в интервью призывал уничтожать по всему миру как можно больше русских.