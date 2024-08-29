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23:54, 29 августа 2024Россия

Алаудинов рассказал о неудавшейся попытке ВСУ «проявить себя» в Курской области

Алаудинов сообщил, что российская артиллерия подбила танк ВСУ в Курской области

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Российская артиллерия подбила танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении, сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник пытался опять проявить себя на парочке участков, но в то же самое время понес очень большие потери безрезультатно, скажем так. Под корректировку наших ребят артиллерия подбила один танк», — рассказал он.

Алаудинов указал, что участок на курском направлении находится под контролем спецназа «Ахмат», однако имеется беспокойство насчет других направлений фронта и оставшихся ресурсов противника. «Мы ожидаем, что он [противник] должен себя где-нибудь проявить», — отметил он. При этом командир спецназа заверил, что военные пытаются полностью контролировать участки, чтобы ВСУ не смогли нанести удар исподтишка.

Ранее Алаудинов сообщил, что ситуация в Курской области, атакованной ВСУ, находится под контролем. Однако, утверждает он, украинские подразделения пытаются «всеми своими фибрами продавиться» в российском регионе.

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      Маргарита Пименова
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