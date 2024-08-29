Мужчина с самым большим пенисом рассказал о странных просьбах фанаток

Обладатель самого длинного пениса стал получать странные запросы от поклонников. Об этом он рассказал в интервью LADBible.

Британец Мэтт Барр, чей половой член длиной 36 сантиметров был признан самым большим в мире, стал известен после того, как появился в эфире утренней телепередачи This Morning. С тех пор он поучаствовал в нескольких исследованиях, стал лицом новой линейки секс-игрушек, а также приобрел большое количество фанатов и фанаток, которые связываются с ним через соцсети. Барр поделился некоторыми необычными сообщениями и просьбами, которые получал после появления на телевидении.

Так, например, британцу предлагали убраться в доме голышом за деньги. Один мужчина попросил Барра позировать ему обнаженным, чтобы сделать его героем эротического мультфильма. «Он хотел нарисовать меня в виде гиганта и делать все эти гигантские секс-штуки, судя по всему. Этот фетиш называется макрофилия», — пояснил Барр. При этом мужчина признался, что некоторые его поклонницы оказались обычными женщинами, и он даже сходил на несколько свиданий.

Барр отметил, что у него нет планов заводить аккаунт на OnlyFans и пытаться разбогатеть на эротическом контенте. Он пояснил, что основная причина — его возраст. «Если бы я был на 20 лет моложе, то наверняка бы сделал это, потому что я бы больше думал о благополучии родителей, я бы постоянно был в спортзале и все такое», — сказал Барр.

Ранее мужчина из США пожаловался на трудности из-за маленького пениса. По словам американца, из-за микропениса он прекратил попытки устроить свою личную жизнь или вступить в сексуальные отношения.