«Яндекс Go» рассказал о сценариях поездок на самокатах

«Яндекс Go»: регулярность аренды самокатов в России выросла в два раза

«Яндекс Go» проанализировал сценарии использования самокатов и выяснил, что по профилю пользования такой способ передвижения стал напоминать общественный транспорт.

Это видно по маршрутам и графику спроса. В самое активное утреннее время (8:40) самокаты арендуют в полтора раза чаще, чем днем, а в вечерний пик (18:00) — в два раза чаще. Аналогичные часы пик прослеживаются и у общественного транспорта. Так, самокаты, как и, например, автобус и метро, используют, чтобы добраться до работы или учебы, а затем обратно.

Половина поездок начинается или заканчивается у пересадочных узлов — метро, железнодорожных станций, остановок. Кроме того, во время сезона — с начала весны до конца осени — пользователи самокатов на 23 процента реже ездят на такси. СИМ становятся альтернативой в поездках до четырех километров.

Помимо удобства на коротких маршрутах, самокаты выбирают из-за экономии времени в пути. По данным «Яндекс Карт», те, кто выбирает самокаты в качестве альтернативы общественному транспорту, в среднем добираются до места назначения на 30 процентов быстрее. В этот расчет не входит время ожидания общественного транспорта, поэтому при коротких поездках экономия может быть еще заметнее. В сравнении с пешими маршрутами самокаты в среднем сокращают время в пути на 60 процентов.

Регулярность поездок растет по всей стране. Если за сезон 2023 года пользователь самоката в среднем совершал семь поездок, то сейчас это число выросло до 13. Количество пользователей, которые арендуют самокат четыре и более дней в неделю, по сравнению с прошлым годом выросло в три раза.