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18:59, 29 августа 2024Интернет и СМИ

В России заявили о находящемся «на привязи» Дурове

Политолог Лукьянов: нельзя считать, что Дуров легко отделался

Фото: Steve Jennings / Getty Images for TechCrunch

Нельзя считать, что основатель Telegram Павел Дуров легко отделался, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. В беседе с газетой «Взгляд» он заявил, что бизнесмен вряд ли попытается бежать из Франции.

«Да, основатель Telegram не будет сидеть в камере, но бизнесмен буквально "на привязи": ему запретили покидать страну, обязали выплатить огромный залог, дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там», — высказался эксперт.

Лукьянов отметил, что Дурову предъявлены официальные обвинения, так что дело переходит в другую фазу, и предприниматель «уже никуда не сможет деться» и вряд ли будет пытаться скрыться. Политолог также выразил уверенность в том, что никакое общественное мнение не могло повлиять на решение французского суда.

Павла Дурова взяли под судебный надзор и запретили ему покидать территорию Франции. Основателя Telegram также обязали внести залог в размере пяти миллионов евро и дважды в неделю являться в полицейский участок. В то же время сам бизнесмен остался доволен решением суда об установлении надзора. После заседания он, как отмечается, был в хорошем настроении — улыбался и шутил.

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      Алина Гончарова
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