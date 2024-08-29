ВСУ обстреляли жилые дома в российском регионе на границе с Украиной

Гладков: ВСУ обстреляли жилые дома в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые дома в российском регионе на границе с Украиной. Речь идет о Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, атаке, в частности, подвергся Шебекино. В городе зафиксировали локальные обрывы на линии электропередачи. Под обстрел также попал один частный дом — в нем выбило окна, а в рядом стоящей хозпостройке оказались повреждены остекление, кровля и стены.

В селе Новая Таволжанка FPV-дроном атаковали территорию сельхозпредприятия — повреждено оборудование. В поселке Первомайский в результате прилета боеприпаса поврежден еще один жилой дом. «По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил Гладков.

Днем в четверг, 29 августа, Минобороны сообщало о новой попытке ВСУ атаковать Белгородскую область. Для удара использовали беспилотный летательный аппарат самолетного типа — атаку удалось пресечь, заверили в ведомстве.