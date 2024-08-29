Стало известно о новой атаке ВСУ на российский регион

Минобороны заявило о новой атаке украинского БПЛА на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаковать российский регион. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о Белгородской области, где ВСУ для удара использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. По данным оборонного ведомства, атаку удалось пресечь 29 августа около 13:45 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.

В этот же день ВСУ попытались атаковать Крым безэкипажными катерами. Минобороны заявило, что беспилотные украинские судна уничтожили дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря.