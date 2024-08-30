30 августа в России отмечают День республики Татарстан, а в мире — Международный день жертв насильственных исчезновений и Международный день китовой акулы. Верующие в этот день вспоминают священномученика Мирона Кизического. Подробнее о торжествах и приметах 30 августа — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День республики Татарстан

30 августа 1990 года Верховный совет региона принял декларацию, согласно которой Татарская ССР получила государственный суверенитет. Через год жители республики впервые отметили праздник, который стал ежегодным. В честь торжества в Татарстане установлен официальный выходной.

Кроме того, 30 августа в Казани отмечают и День города — в 2024 году столице региона исполнится 1019 лет.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Мировые даты

Международный день жертв насильственных исчезновений

К насильственным исчезновениям относятся похищения или другие незаконные формы лишения свободы человека. К подобным преступлениям прибегают по различным мотивам: от политических преследований до личной неприязни. В зоне риска, как правило, находятся особо уязвимые категории граждан: дети, люди с особенностями здоровья и другие.

По мнению ООН, насильственные исчезновения — это глобальная проблема. В 2010 году организация выразила обеспокоенность увеличением числа таких преступлений во всем мире. Тогда и был установлен специальный день, призванный информировать общество о недопустимости подобных действий, а также о пагубных последствиях для самих похищенных и для их семей.

Международный день китовой акулы

Китовые акулы — одни из самых крупных рыб в Мировом океане, которые могут достигать в длину 18 метров, а весить до 20 тонн. При этом они безобидны для большинства водных обитателей и для человека. Китовые акулы не умеют ни кусать, не жевать — они питаются планктоном, фильтруя воду, как киты. Отсюда и название.

Сегодня китовые акулы находятся на грани вымирания, и их численность постоянно сокращается. Всему виной браконьерство и загрязнение окружающей среды. Чтобы привлечь внимание к проблемам вида, в 2012 году был установлен Международный день китовой акулы. В 2016 году этих рыб занесли в Международную Красную книгу.

Фото: Nathan Lin / Xinhua / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в мире 30 августа

День рождения электрического пылесоса;

День рождения компакт-кассеты;

Международный день вина «Каберне Совиньон»;

День доставленных посылок;

День Конституции в Казахстане.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти священномученика Мирона Кизического

Согласно преданию, мученик Мирон жил в III веке и был пресвитером в Ахаии. Однажды во время рождественской службы к нему в храм вошел местных правитель Антипатр, окруженный воинами. Он намеревался схватить молящихся и предать их мучениям. Тогда Мирон заступился за людей и обвинил правителя в жестокости. За это его истязали, а после бросили в раскаленную печь. Однако случилось чудо — мученик выжил, в то время как 150 человек, стоявших рядом, опалило вырвавшееся из печи пламя.

Тогда Антипатр стал уговаривать Мирона предать свою веру, на что получил решительный отказ. Святого вновь подвергли страшным мукам, но, видя его стойкость, правитель впал в отчаяние и лишил себя жизни. Однако Мирона это не спасло — в конце концов святого отвели в город Кизик, где ему отсекли голову.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 30 августа

День памяти преподобного Пимена Угрешского;

День памяти мучеников Фирса, Левкия, Короната и дружины их;

День памяти мученика Патрокла Трикассинского;

День памяти священномученика Димитрия Остроумова.

Приметы на 30 августа

В народе 30 августа — День Мирона. На Руси эта дата была связана с большим количеством запретов и суеверий.

30 августа было не принято жениться. Считалось, что брак, заключенный в Миронов день, будет неудачным и бедным.

Сегодня не стоит долго смотреть в зеркало — оттуда может выглянуть нечисть и завладеть красотой.

Если 30 августа появился туман, то в ближайшие дни будет ясная погода.

Кто родился 30 августа

Русский живописец Исаак Левитан — один из самых известных отечественных пейзажистов. Представитель реалистического пейзажа, Академик императорской академии художеств, Левитан считается основоположником особого направления в русской пейзажной живописи — «пейзажа настроения». Среди самых известных произведений: «Золотая осень», «Березовая роща», «Вечерние тени», «Над вечным покоем» и другие.

Российский актер театра и кино Тихон Жизневский прославился после роли в киноадаптации отечественного комикса «Майор Гром». Также он снимался в фильмах «Бременские музыканты», «Первый Оскар», сериалах «Союз Спасения: время гнева», «Внутри убийцы» и других. В 2024 году на экраны выходит российский сериал по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание», Жизневский исполнил в нем роль Дмитрия Разумихина, друга Раскольникова.

Кто еще родился 30 августа