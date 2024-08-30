Брэдли Купер познакомил дочь от Ирины Шейк с новой возлюбленной

Брэдли Купер поехал на курорт с дочерью от Ирины Шейк и моделью Джиджи Хадид

Брэдли Купер познакомил дочь Лею, которую актеру родила российская модель Ирина Шейк, с новой девушкой — моделью Джиджи Хадид. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Семилетняя девочка присоединилась к актеру и его возлюбленной во время отдыха на Сардинии. О романе актера с моделью стало известно в 2023 году, теперь пара впервые проводит время вместе с дочерью Купера от предыдущего брака. Также с ними вместе на отдых прилетела мама актера.

Ранее сообщалось, что Шейк поучаствовала в съемке для российского бренда, надев ватник.