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20:16, 30 августа 2024Культура

Брэдли Купер познакомил дочь от Ирины Шейк с новой возлюбленной

Брэдли Купер поехал на курорт с дочерью от Ирины Шейк и моделью Джиджи Хадид
Брэдли Купер

Брэдли Купер. Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

Брэдли Купер познакомил дочь Лею, которую актеру родила российская модель Ирина Шейк, с новой девушкой — моделью Джиджи Хадид. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Семилетняя девочка присоединилась к актеру и его возлюбленной во время отдыха на Сардинии. О романе актера с моделью стало известно в 2023 году, теперь пара впервые проводит время вместе с дочерью Купера от предыдущего брака. Также с ними вместе на отдых прилетела мама актера.

Ранее сообщалось, что Шейк поучаствовала в съемке для российского бренда, надев ватник.

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      Андрей Шеньшаков
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