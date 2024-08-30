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04:31, 30 августа 2024Наука и техника

Раскрыто прошлое климата Марса

Спиральные узоры на полюсах Марса раскрыли прошлое климата планеты

Изображение: NASA / JPL-Caltech / USGS

Ученые Дармутского колледжа провели исследование спиральных узоров на полярных ледяных шапках Марса, раскрыв прошлое климата планеты. Результаты работы были опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

Спиральные узоры на полярных шапках Марса, представляющие собой чередующиеся слои льда и пылевых отложений, имеют глубину от 400 до 1000 метров и не встречаются на Земле. Эти формы представляют собой уникальные климатические архивы планеты, которые могут предоставить ценную информацию о ее климатической истории.

В своем исследовании команда проанализировала новые изображения и данные о Марсе, собранные за последние десять лет. Они изучили формы впадин на полярных шапках, чтобы выяснить их происхождение и развитие. Ранее считалось, что такие впадины могли быть вызваны катабатическими ветрами, но анализ новых данных показал, что не все впадины соответствуют этому сценарию.

Катабтические ветра представляют собой ветра, которые сначала быстро движутся, вызывая эрозию, а затем быстро ослабевают и замедляются, приводя к отложениям. В результате можно было бы ожидать, что впадины будут иметь асимметричные стенки, а также облачные образования, парящие над ними.

Изучение показало, что 80 процентов впадин действительно имеют асимметричную форму, что соответствует эффектам катабатических ветров, однако 20 процентов впадин не соответствуют этому предположению. Впадины на внешних краях ледяной шапки имеют более однородную форму и могут быть моложе тех, что находятся в центре, что предполагает другую модель их формирования.

Результаты указывают на то, что примерно 4-5 миллионов лет назад в марсианском климате произошел сдвиг, который изменил водный цикл планеты, что могло повлиять на формирование впадин. Это открытие также помогает объяснить различия между впадинами в разных частях ледяной шапки.

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      Александр Еникеев
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