Минобороны России сообщило о почти двух десятках сбитых за ночь украинских БПЛА

МО: ПВО сбила 18 БПЛА над Брянской, Калужской и Белгородской областями и Крымом

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбила почти два десятка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По заявлению оборонного ведомства, 18 БПЛА были уничтожены над Брянской, Калужской, Белгородской областями и над Крымом.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки», — объявили в Минобороны.

Как сообщалось ранее, в Брянской области атака БПЛА проходила двумя волнами. Сначала система ПВО в течение часа уничтожила восемь дронов самолетного типа. Спустя 50 минут зенитчиками было сбито еще три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.