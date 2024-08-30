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07:21, 30 августа 2024Россия

Минобороны России сообщило о почти двух десятках сбитых за ночь украинских БПЛА

МО: ПВО сбила 18 БПЛА над Брянской, Калужской и Белгородской областями и Крымом

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбила почти два десятка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По заявлению оборонного ведомства, 18 БПЛА были уничтожены над Брянской, Калужской, Белгородской областями и над Крымом.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки», — объявили в Минобороны.

Как сообщалось ранее, в Брянской области атака БПЛА проходила двумя волнами. Сначала система ПВО в течение часа уничтожила восемь дронов самолетного типа. Спустя 50 минут зенитчиками было сбито еще три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.

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      Марк Леонов
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