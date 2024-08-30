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21:17, 30 августа 2024Интернет и СМИ

На Украине предрекли катастрофу после крушения F-16

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина потеряет все F-16 и всех пилотов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Крушение переданного Украине истребителя F-16 говорит о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять все свои самолеты и всех пилотов. Об этом заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Если так при каждом ударе и каждой битве будут теряться F-16 с людьми такого уровня — этого пилота ведь надо было готовить, — то не хватит никаких F-16, и летчиков столько не найдешь. То есть мы с вами имеем по сути полную катастрофу», — предрек катастрофу Соскин.

28 августа стало известно об уничтожении первого F-16, предоставленного ВСУ. Сообщалось, что истребитель, предположительно, находился на военном аэродроме в Хмельницкой области.

На следующий день депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что истребитель был сбит ракетой переданного Украине зенитного ракетного комплекса Patriot. Она подчеркнула, что командование украинской армейской авиации пыталось скрыть причину произошедшего и обвинила Олещука в молчании.

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      Евгений Силаев
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