На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Сумах

Сумская ОВА сообщила о повреждении инфраструктуры в городе

Сумская областная военная администрация (ОВА) сообщила о повреждении инфраструктуры в Сумах. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщается, в ночь на 30 августа Вооруженные силы (ВС) России ударили по объекту инфраструктуры в Сумах, после чего в городе началось сильное задымление. Подробностей о характеристиках объекта не сообщается.

«Просим жителей города не выходить из помещений до ликвидации последствий атаки», — заявили в ОВА. Начальник Сумской городской военной администрации (ГВА) Алексей Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что объект был расположен в северной части города.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС России по складу ВСУ в Сумах. По его словам, удар был нанесен около 2:00 по московскому времени, однако пожар до сих пор продолжается.