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06:08, 30 августа 2024Мир

На Западе заявили о желании США и Украины развязать войну в Европе

Экономист Малинен: США и Украина нуждаются в масштабной войне в Европе

Фото: Stringer / Reuters

Власти Соединенных Штатов Америки и Киев отчаянно нуждаются в развязывании большой войны в Европе. такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.

Он отметил, что в настоящее время наблюдается очень опасная ситуация для всей Европы и мира. «Демократам нужна более масштабная европейская война, чтобы поддержать собственную президентскую кампанию в США, в то время как украинский лидер Владимир Зеленский нуждается в ней, потому что его администрация стала настолько коррумпированной, что он, вероятно, не выжил бы без военного положения», — заявил Малинен.

Эксперт предположил, что помешать желанию развязать войну в Европе поможет разгром Вооруженных сил Украины. «Надеюсь, что президент [России Владимир] Путин начнет такую масштабную кампанию, которая вынудит руководство ВСУ безоговорочно сдаться, вынудив президента Зеленского бежать из страны. Теперь это путь к миру в Европе», — отметил он.

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      Марина Совина
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