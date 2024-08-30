Овечкин оценил влияние песен Бузовой на настроение перед матчем

Овечкин заявил, что не стал бы слушать песни Бузовой перед игрой

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил влияние песен российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой на настроение перед матчем. Его цитирует Пятый канал.

«Послушать вне площадки, вне раздевалки ее можно, но перед игрой — нет. Под нее не настроишься на матч», — заявил хоккеист, отметив, что хорошо относится к исполнительнице. Так, в прошлом году он посетил вечеринку с ее участием, где станцевал с артисткой под песню «Мало половин».

Ранее Ольга Бузова намекнула, что ждет ребенка, погладив себя по животу.