После атаки ВСУ на торговые ряды и машины в российском регионе

После атаки ВСУ по торговым рядам в Белгородской области пострадали два человека

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на торговые ряды и машины в российском регионе пострадали два человека — мужчина и женщина. Атаке подвергся поселок Октябрьский под Белгородом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, у пострадавших осколочные ранения, их госпитализировали в областную клиническую больницу. В торговых помещениях, рядом с которыми они находились повреждены кровля, фасад и остекление. Кроме того, полностью сгорел легковой автомобиль, ещё четыре машины посечены осколками.

ВСУ также атаковали дроном-камикадзе село Дунайка Грайворонского городского округа — в ГАЗели пробило крышу и выбило стекла.

Ранее в Минобороны сообщили, что в регионе сработала система противовоздушной обороны. Днем 30 августа в результате удара беспилотника по машине пострадал глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев.