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17:18, 30 августа 2024Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России сообщило об уничтожении дрона ВСУ в Белгородской области

Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

Система противовоздушной обороны сработала в Белгородской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 16:40 по московскому времени дежурные военные сбили над российским регионом очередной беспилотник самолетного типа, которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеревались нанести удар по объектам на российской территории. Район уничтожения дрона и информация о возможных последствиях на земле не раскрываются.

Ранее в Белгородской области в результате удара беспилотника по машине пострадал глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев. В момент атаки чиновник ехал в на обследование села Петровка, где другой дрон сбросил взрывчатку. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, Старцева доставили в больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы.

Кроме того, в ночь на 30 августа ВСУ запустили по России 18 беспилотников. 11 из них сбили в Брянской области, четыре — над Калужской, один — над Белгородской и два над Крымом. Предположительно, одной из целей дронов был аэропорт Калуги.

ЖЗЛ
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