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11:05, 30 августа 2024Россия

Украинский беспилотник ударил по машине с российским чиновником внутри

Белгородский губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке БПЛА ВСУ

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Белгородской области два мирных жителя пострадали в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородский район. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, одним из пострадавших оказался глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев, который ехал на обследование села Петровка после сброса взрывчатки с беспилотника, но сам был атакован дроном. Украинский летательный аппарат ударил по боковой части машины с чиновником. В результате Старцева доставили в больницу в Белгороде, где у него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы. Сейчас мужчину везут на консультацию к офтальмологу, чтобы исключить травму глазницы.

Помимо этого, в больницу доставили хозяина дома из села Петровка, который до этого отказался от медпомощи. У него выявили закрытую черепно-мозговую травму, а также ссадины на голове, спине и бедре. Для дальнейшего лечения пострадавшего направили в областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

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Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 30 августа ВСУ запустили по России 18 беспилотников. 11 из них сбили в Брянской области, четыре — над Калужской, один — над Белгородской и два над Крымом. Предположительно, одной из целей дронов был аэропорт Калуги.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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