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16:32, 30 августа 2024Из жизни

Родители обнаружили в детской колыбельке ядовитую змею

В Австралии родители заметили ядовитую змею в детской кроватке

Кадр: Snake Catchers Brisbane & Gold Coast

В Австралии родители обнаружили змею в кроватке ребенка. Об этом пишет Daily Mirror.

Рептилия притаилась в детской колыбельке девочки среди мягких игрушек. К счастью, семья заметила змею до того, как ребенка стали укладывать спать. Определив по окрасу, что рептилия ядовита, австралийцы вызвали профессионального ловца змей, чтобы не подвергать себя опасности.

Заползшая в дом через приоткрытую дверь рептилия оказалась черной ехидной, также известной как черный краснобрюхий аспид. В Австралии ее обычно называют просто черной змеей. Эти змеи распространены в Восточной Австралии. Хотя яд черной ехидны способен вызвать значительное отравление и их укусы могут быть потенциально смертельными, до сих пор не было зарегистрировано ни одного фатального случая.

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Краснобрюхая черная змея имеет длину тела от полутора до двух с половиной метров. Кожа рептилии черная глянцевая с синеватым отливом. Низ тела и бока окрашены в розоватые, красные, малиново-красные оттенки, имеется заметная черная кайма.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы неожиданно обнаружила змею в своей квартире. Женщина засняла рептилию на видео.

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      Антонина Черташ
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