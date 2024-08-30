Российские военные взяли под контроль два села в ЛНР и Харьковской области

ВС РФ взяли под контроль Стельмаховку в ЛНР и Синьковку в Харьковской области

Российские военнослужащие взяли под контроль еще два села — Стельмаховку в Луганской народной республике (ЛНР) и Синьковку в Харьковской области. Об этом доложили в ходе брифинга в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что также удалось нанести поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны уточнили, что за минувшую неделю были отражены 34 контратаки штурмовых украинских групп. Противник потерял свыше 3450 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, в том числе три американских бронетранспортера М113 и 51 автомобиль.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) за неделю нанесли один массированный и 14 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Атаки проводились с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал», высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников.