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15:16, 30 августа 2024Россия

Российские военные взяли под контроль два села в ЛНР и Харьковской области

ВС РФ взяли под контроль Стельмаховку в ЛНР и Синьковку в Харьковской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль еще два села — Стельмаховку в Луганской народной республике (ЛНР) и Синьковку в Харьковской области. Об этом доложили в ходе брифинга в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что также удалось нанести поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны уточнили, что за минувшую неделю были отражены 34 контратаки штурмовых украинских групп. Противник потерял свыше 3450 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, в том числе три американских бронетранспортера М113 и 51 автомобиль.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) за неделю нанесли один массированный и 14 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Атаки проводились с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал», высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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