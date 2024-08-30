Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам в зоне СВО

Минобороны: за неделю ВС России нанесли 14 групповых ударов в зоне спецоперации

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли один массированный и 14 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в российском Минобороны.

По их данным, атаки проводились с помощью гиперзвуковых ракет Кинжал, высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ходе ударов оказались поражены объекты энергетики Украины, склады и арсеналы, на которых хранились горючее, авиационные средства поражения и артиллерийские боеприпасы.

«Кроме того, поражались цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников», — заключили в оборонном ведомстве.