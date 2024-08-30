Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:07, 30 августа 2024Россия

Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам в зоне СВО

Минобороны: за неделю ВС России нанесли 14 групповых ударов в зоне спецоперации

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли один массированный и 14 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в российском Минобороны.

По их данным, атаки проводились с помощью гиперзвуковых ракет Кинжал, высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ходе ударов оказались поражены объекты энергетики Украины, склады и арсеналы, на которых хранились горючее, авиационные средства поражения и артиллерийские боеприпасы.

«Кроме того, поражались цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников», — заключили в оборонном ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам в зоне СВО

      На НТВ стартует новый сезон сериала «Тверская». Чем он удивит россиян?

      Реклама

      Дочь больного деменцией Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии

      Суд приступил к рассмотрению дела королевы марафонов Елены Блиновской

      Бывший судья ЕСПЧ от России оценил уголовное преследование Дурова

      Звезда «Папиных дочек» восхитила фанатов фигурой спустя три недели после родов

      В Донецке произошел взрыв

      Раскрыты потери ВСУ за неделю

      Начальника штаба ВСУ обвинили в госизмене из-за жены

      На Украине заявили об отсутствии доверия с Бразилией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше