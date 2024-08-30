Российских рыбаков захотели обязать отчитываться о ценах

РБК: Петербургская биржа предложила обязать рыбаков отчитываться о ценах

В России предложили обязать рыбаков отчитываться о ценах на продукцию, реализованную в рамках внебиржевых сделок. С таким предложением в адрес Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обратилась Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), сообщает РБК.

Площадка захотела расширить перечень товаров, по которым власти уже требуют от участников рынка информацию о заключенных вне организованных торгов договорах. К нефтепродуктам, природному газу, минеральным удобрениям, пшенице и другим позициям предлагается добавить минтай, треску, лососевые, сельдь, пикшу, скумбрию и камбалу.

Представители СПбМТСБ отметили, что биржа выполняет задачи кабмина по формированию индикаторов рыночной цены на рыбу и повышению прозрачности рынка. Такие данные помогут предотвратить спекуляции, добавила площадка. В конечном итоге это позволит россиянам покупать рыбу по «справедливым и конкурентным ценам».

В ФАС подтвердили получение обращения от СПбМТСБ. Антимонопольное ведомство сообщило, что в данным момент совместно с площадкой и участниками рынка работает над списком товаров, где необходимо формирование национальных индикаторов.

Ранее ФАС обратилась к продавцам школьных товаров с предложением ограничить цены на такую продукцию в преддверии нового учебного года. В ведомстве напомнили бизнесу о необходимости «добросовестного рыночного поведения» в период возросшего спроса граждан. Компании также предупредили, что служба может прибегнуть к мерам антимонопольного реагирования в случае выявления признаков спекулятивных действий продавцов.