Российского военного осудили на 5,5 года за временное уклонение от службы

В Томске военного осудили на 5,5 года за временное уклонение от службы

Томский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военного Вадима Бартоломея, временно уклонившегося от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном оружном военном суде.

По данным ведомства, в апреле 2023 года мужчина не вернулся в часть без уважительных причин. Его поймали в феврале 2024 года.

Отмечается, что военнослужащий будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в Новосибирске к полутора годам колонии-поселения приговорили российского военнослужащего, похитившего электродвигатель.