Российский военнослужащий получил срок за похищение электродвигателя

В Новосибирске российскому рядовому дали срок за хищение электродвигателя

В Новосибирске к полутора годам колонии-поселения приговорили российского военнослужащего, похитившего электродвигатель. Об этом в пятницу, 31 августа, в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, в октябре 2023 года рядовой Мизяк и его подельник подъехали к водонапорной станции и с помощью газосварочного оборудования вскрыли помещения, после чего гаечными ключами демонтировали электродвигатели и, зацепив тросов, вырвали его с места крепления.

3 июля сообщалось, что Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режим военного Артыша Донгака, который самовольно продлил себе отпуск более чем на полгода.