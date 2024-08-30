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08:04, 30 августа 2024Силовые структуры

Российский военнослужащий получил срок за похищение электродвигателя

В Новосибирске российскому рядовому дали срок за хищение электродвигателя

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

В Новосибирске к полутора годам колонии-поселения приговорили российского военнослужащего, похитившего электродвигатель. Об этом в пятницу, 31 августа, в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, в октябре 2023 года рядовой Мизяк и его подельник подъехали к водонапорной станции и с помощью газосварочного оборудования вскрыли помещения, после чего гаечными ключами демонтировали электродвигатели и, зацепив тросов, вырвали его с места крепления.

3 июля сообщалось, что Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режим военного Артыша Донгака, который самовольно продлил себе отпуск более чем на полгода.

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      Владимир Седов
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