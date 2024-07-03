Российский военный продлил себе отпуск на полгода и получил пять лет колонии

В Хакасии суд дал 5 лет колонии военному, опоздавшему из отпуска на полгода

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режим военного Артыша Донгака, который самовольно продлил себе отпуск более чем на полгода. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-ом Восточном окружном военном суде.

Следствие и суд установили, что 4 июня 2023 года военнослужащий не вернулся из отпуска в назначенный срок. В военную комендатуру он прибыл через семь месяцев, 16 января. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что в Томске суд приговорил военного к штрафу за удар инспектора взвода ППС.