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10:09, 2 июля 2024Силовые структуры

Российский военный ударил силовика и поплатился за это

В Томске суд приговорил военного к штрафу за удар инспектора взвода ППС

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Томский гарнизонный военный суд оштрафовал военного, который около комендатуры ударил инспектора взвода патрульно-постовой службы (ППС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд назначил мужчине штраф в 150 тысяч рублей.

По версии следствия, находясь около военной комендатуры Юргинского гарнизона, осужденный ударил инспектора кулаком в лицо из-за того, что силовик сделал ему замечание.

Ранее Томский гарнизонный военный суд оштрафовал на 60 тысяч рублей младшего лейтенанта Станислава Кокурина, разрешившего подчиненному за взятку уехать из воинской части на несколько дней.

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