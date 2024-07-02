Российский военный ударил силовика и поплатился за это

В Томске суд приговорил военного к штрафу за удар инспектора взвода ППС

Томский гарнизонный военный суд оштрафовал военного, который около комендатуры ударил инспектора взвода патрульно-постовой службы (ППС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд назначил мужчине штраф в 150 тысяч рублей.

По версии следствия, находясь около военной комендатуры Юргинского гарнизона, осужденный ударил инспектора кулаком в лицо из-за того, что силовик сделал ему замечание.

Ранее Томский гарнизонный военный суд оштрафовал на 60 тысяч рублей младшего лейтенанта Станислава Кокурина, разрешившего подчиненному за взятку уехать из воинской части на несколько дней.

