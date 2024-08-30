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12:44, 30 августа 2024Из жизни

Рыбаки поймали рекордного озерного осетра весом 57 килограммов

В штате Мичиган поймали рекордного озерного осетра длиной 182 сантиметра

Фото: Ricardo Resende / Unsplash

В американском штате Мичиган выловили рекордного озерного осетра. Об этом сообщает Fox News.

Сотрудники Департамента природных ресурсов Мичигана приехали на озеро Сент-Клэр для ежегодного сбора данных по осетровым. Они ловили рыб, измеряли их, записывали полученную информацию и отпускали их обратно, когда им неожиданно попался огромный осетр.

Пойманная рыба была 182 сантиметра в длину и весила около 57 килограммов. Департамент заявил, что это самый крупный озерный осетр, которого рыбакам удалось поймать за всю историю ловли осетровых для их изучения.

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Отмечается, что возраст озерных осетров может достигать 100 лет. Сотрудники Департамента назвали этот вид рыб уникальным. Специалисты объяснили, что проводят исследования каждый год, для того чтобы следить за численностью осетров, их перемещениями и выживаемостью.

Ранее сообщалось, что в США рыболова, который поймал огромного осетра, отправили в тюрьму на 20 дней и заставили выплатить крупный штраф. Мужчина незаконно выловил 80-летнюю рыбу.

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      Юлия Юткина
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