СК России возбудил дело по факту смерти пациента частной клиники

В Петербурге возбуждено дело по факту смерти пациента после удаления миндалин

В Санкт-Петербурге следствие возбудило уголовное дело по факту ситуации, которая произошла в одной из частных клиник города, в которой пациент не пережил простейшую хирургическую операцию по удалению миндалин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Сейчас следственные действия продолжаются.

По данным следствия, речь идет о частной клинике, расположенной на Дунайском проспекте. Там 22 августа 20-летнему мужчине была проведена операция по удалению миндалин и назначена дата следующей явки для осмотра на 28 августа. Придя на осмотр, молодой человек не пережил проведение медицинских манипуляций.

Ранее сообщалось, что после того, как мужчине сделали операцию, врачи клиники позвонили в полицию и сообщили о некоем «скандале», произошедшем в лечебном учреждении. Прибывший на место наряд полиции нашел пациента уже без признаков жизни.