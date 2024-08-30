Советник муфтия Дагестана опровергла сообщения об израильском гражданстве

Советник муфтия Дагестана Гамзатова опровергла фейк об израильском гражданстве

В Telegram-канале проукраинского блогера Арслана Мирзаева (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ) появился пост, в котором он со ссылкой на «Википедию» заявил, что советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова имеет гражданство Израиля. Гамзатова опровергла эту информацию в личном Telegram-канале.

«Нагло и тупо лгут как всегда», — написала советник муфтия Дагестана.

Стоит отметить, что обновление страниц в «Википедии» доступно любому пользователю, а информация появляется на сайте до модерации. Так, на данный момент на странице Гамзатовой уже нет информации о якобы израильском гражданстве, зато среди детей есть имя блогера, распространившего дезинформацию.

Проукраинский блогер Мирзаев таким образом не в первый раз пытается спровоцировать разжигание межнациональной розни в Дагестане. Так, он связан с одним из каналов в Telegram, который активно подогревал антисемитские беспорядки в махачкалинском аэропорту в 2023 году.

Информация о якобы израильском гражданстве Гамзатовой не вызвала интерес у российских СМИ. В соцсетях эти недостоверные данные распространение также не получили.